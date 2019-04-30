video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء اليمني يشيد بجهود مشروع "مسام" لنزع الالغام في اليمن

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:01 ص
رئيس الوزراء اليمني يشيد بجهود مشروع "مسام" لنزع الالغام في اليمن معين عبدالملك
وكالة الأنباء السعودية ( واس)
إضافة تعليق

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالجهود الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يقدمها الأشقاء في مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" ، والدعم غير المحدود من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

 

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن مساندة المملكة العربية السعودية لليمن وشعبها، وقيادتها لتحالف دعم الشرعية، لإنقاذ اليمنيين من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ضمن مشروعها التوسعي في المنطقة، سيظل محفورًا في أنصع صفحات التاريخ العروبي ومتجذرًا في ذاكرة الشعب اليمني المتطلع للعيش الكريم في ظل دولة اتحادية مدنية عادلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل طالبتين وإصابة آخريات في قصف حوثي على مدرسة غرب اليمن

مقتل 70 من عناصر مليشيا الحوثى فى جبهة مريس جنوب اليمن

بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق وتقود الحرب فى اليمن

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا المفتوحة للكاراتيه التقليدي

السعودية

اليمن

الحوثين

الرياض

مركز الملك سلمان للاغاثة

رئيس وزراء اليمن




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

الدكتورة جوزين جودت.. أكبر متطوعة فى بطولة أمم أفريقيا بمصر 2019

الدكتورة جوزين جودت.. أكبر متطوعة فى بطولة أمم أفريقيا بمصر 2019

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة