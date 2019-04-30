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رئيس الجابون يستقبل رئيس حكومة بلاده فى القصر الرئاسى

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:12 م
رئيس الجابون يستقبل رئيس حكومة بلاده فى القصر الرئاسى رئيس الجابون على بونجو أونديمبا
أ ش أ
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استقبل على بونجو أونديمبا رئيس الجابون جوليان نكوجى بيكالى (56 عاما) رئيس حكومة بلاده بالقصر الرئاسى فى العاصمة "ليبرفيل" .
وقال "أونديمبا" - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، كما نشر صورة تجمعه مع "بيكالى"، حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم /الثلاثاء/ - إن جلسة المباحثات مع رئيس الحكومة الجابونية تناولت القضايا ذات الأولوية، حيث رئيس الجابون على ضرورة الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، لامتصاص موجة الاستياء بعد الإعلان عن تدابير تقشفية.
وأضاف الراديو أن عدة وسائل إعلام محلية نشرت أن رئيس البلاد غادر الجابون لأسباب صحية، حيث لم تقدم الرئاسة أخبارا عن "أونديمبا" لأكثر من ثلاثة أسابيع، موضحا أنه لعدة أيام، استقبل "بونجو" شخصيات سياسية وأعضاء الأغلبية لكن منذ 4 أبريل الجاري، لم تقدم الرئاسة أي أخبار عنه.
وكان قد أعلن من المغرب في 13 يناير الماضي، حيث يمضي الرئيس الجابوني "علي بونجو" فترة نقاهة، عن تشكيلة حكومة جديدة ومكتب رئاسي جديد وذلك من خلال فيديو تم تسجيله في المغرب وبثه على التلفزيون الوطني الجابوني، أعلن رئيس الوزراء الذي عين أخيرا "جوليان نكوجي بيكالي" تفاصيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن "علي بونجو أونديمبا" يحكم البلاد منذ عام 2009 -هذه الدولة النفطية في وسط أفريقيا - خلفا لوالده الذي حكم البلاد منذ عام 1967.


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