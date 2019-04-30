دواوين الوزارات.. "الصحة": المخزون الاستراتيجى لأمصال التسمم آمن ومجانى

كتب محمود طه حسين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة

الصحة : المخزون الاستراتيجى لأمصال التسمم آمن وتوفيره بالمجان للمواطنين

وزارة التموين

فقط فى المجمعات الاستهلاكية.. خصم 30% على الرنجة والفسيخ فى منافذ "التموين"

التعليم العالى

"التعليم العالى": لدينا 54 معهد هندسى قائم.. ولا تغيير فى سياسات القبول بها

وزارة الزراعة

"الزراعة" تضبط 2541 عبوة مبيدات محظور تداولها بالأسواق

وزارة التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف خطوات الاختبار الإلكترونى وكيف تدخل منصة الامتحان