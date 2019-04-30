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داعش يتبنى تفجير فى بنجلاديش اسفر عن اصابة 3 شرطيين

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:32 ص
داعش يتبنى تفجير فى بنجلاديش اسفر عن اصابة 3 شرطيين ابو بكر البغدادى
كتب : أحمد علوى
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تبنى تنظيم "داعش" تفجيرا في بنجلاديش، رغم غياب اسم هذا البلد عن ملفات البلدان التي قالها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في استعراضه أمس، فيما قتل إرهابيان بعملية للشرطة البنجالية.

لأول مرة منذ أكثر من سنتين، تبنى التنظيم الاثنين تفجير قنبلة أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة في شارع مؤد إلى سوق جولستان في العاصمة دكا، حسب موقع "سايت" الأمريكي لرصد المواقع المتطرفة.

وهذا أول اعتداء يتبناه التنظيم في بنجلاديش منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت شمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، قتل متطرفان على الأقل بانفجار وقع خلال عملية دهم نفذها عناصر من "كتيبة التدخل السريع"، وحدة النخبة في قوات بنجلاديش، بعيد منتصف ليل الاثنين استهدفت منزلا في بوسيلا غرب دكا يشتبه بأنه عش سرّي لمتطرفين.

وأوقفت كتيبة التدخل السريع أربعة أشخاص للتحقيق معهم، بينهم حارس المنزل وإمام مسجد مجاور.

 

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