حمو بيكا يقدم إشكال على حكم حبسه بمحكمة مستأنف الدخيلة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تقدم حمو بيكا بطلب إشكال أمام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية اليوم، لإيقاف حكم حبسه شهرين بسبب إقامته حفلا بدون ترخيص بالإسكندرية.

البداية عندما تقدم محامى نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغا بتضرره من المطرب المذكور، لتنظيمه حفلا غنائيا دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذى حمل رقم 13812 لسنة 2018 إدارى الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قراراها بحبس المطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

وباشر معه التحقيقات المستشار خالد أنور محمود مدير نيابة الدخيلة، فى التهمة الموجهة لحمو بيكا من نقابة الموسيقيين بإقامته حفلا دون ترخيص وتم إحالة القضية لمحكمة جنح الدخيلة.

وأصدرت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حكم الدرجة الأولى بحبس مطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة ثم حكم الحبس شهرين .