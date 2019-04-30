حديقة الحيوان ببنى سويف تذكرتها 5 جنيهات حتى الآن ويزورها 3 آلاف مواطن

بنى سويف - أيمن لطفى

حديقة الحيوان ببنى سويف، افتتحت عام 1997، وتعد مزارا ترفيهيا طوال العام للمواطنين الذين تزداد اعدادهم خلال احتفالات شم النسيم والأعياد.

"اليوم السابع" التقى المشرف السابق على الحديقة ومديرتها الحالية للتعرف على موعد افتتاحها ومراحل تطويرها، ويقول حنفى محمود مدير ومشرف الحديقة السابق: بدأت المحافظة بالتنسيق مع مديريتى الزراعة والطب البيطرى فى إنشاء حديقة الحيوان عام 1996، مكان حديقة العبور القديمة التى أقامتها المحافظة عام 74، وعقب الإنتهاء من إنشاء المبيتات والجور، والسور الخارجى وتسكين الحيوانات ،افتتح صبرى القاضى محافظ بنى سويف وقتها الحديقة فى السابع عشر من إبريل عام 1997، وتبعيتها للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وشغلت منصب مدير الحديقة.

وأضاف: ابعدنى المحافظ الأسبق الدكتور سمير سيف اليزل عن منصبى بسبب وشاية من بعض المسؤولين عندما اعترضت على موازنة لتطوير الحديقة، وصلت إلى مليون جنيه من الإدارة الهندسية، ولكن المحافظ تدارك الأمر وعلم الحقيقة من الدكتور عبدالجواد ابوهشيمة رئيس مجلس محلى المحافظة وأعادنى إلى منصبى شاكرا حرصى على المال العام ونفذنا التطوير بمبلغ 300 ألف جنيه فقط، وبمرورالسنوات استقبلتالحديقة حيوانات جديدة وأنشأنا بحيرات للتماسيح وفرس النهر والبجع والبط، كما يحرص جميع المحافظين على زيارة وتفقد الحديقة خلال احتفالات شم النسيم والأعياد لتقييمها والحديث مع روادها.

وأردفتالدكتورة إيمان رؤوف مدير عام الحديقة حاليا: أن الحديقة يعمل بها ويعمل بها 30 موظفا من مديريتى الزراعة والطب البيطرى، ومازال سعر دخول الحديقة 5 جنيهات منذ إنشائها وحتى الآن ويستثنى منها الأطفال دون سن الخامسة والاشخاص ذوى الإعاقة، ويحذر دخول الباعة الجائلين، ويصل أعداد الزائرين فى الأعياد وشم النسيم إلى 3 الاف مواطنا وبرفقتهم أطفالهم.

وتابعت: تضم الحديقة حيوانات وطيور منها " الأسود والضباع والزواحف والقردة والنسانيس، والكابوشى،، واللاما الأهليه، والكباش الأروية، والنعام، والعصافير الملونة، والحمام، والحصان الصغير، وكذلك التمساح والأوز والبجع وفرس النهر" السيد قشطة" التى تسبح جميعها داخل البحيرات الثلاث، بالإضافة إلى بيت الزواحف وبه أنواع من الثعابين والسلاحف داخل اقفاصها وكذلك الأسود والضباع، فضلا عن الملاهى وحديقة الأطفال، كما يحرص رواد الحديقة على التقاط الصور التذكارية بجوار اقفاص الحيوانات والبحيرات الثلاث.

وتواصل إيمان رؤوف قائلة: "ولدت الماعز الأسيوية والكباش الأروية خلال الفترة الماضية أجيالنا جديدة، وأخرج حيوان " الإيميو " صغاره بعد فقص البيض، كما طورنا الكثير من مبيتات الحيوانات ومنها بيت القرد الحبشى واستبدلنا الارضية الاسمنتية التى هدمها القرد بأخرى وغيرنا الدهانات، ويواظب العمال على نظافة البحيرات واعطاء الطعام للحيوانات والطيور فى مواعيدها، ودائما ما أطالب الزوار بالحفاظ على نظافة الحديقة والامتناع عن إلقاء المخلفات فى سلة المهملات وكذلك معاملة الحيوانات بالشكل اللائق وعدم مضايقتها ".



الزوار يتمتعون ببحيرة البجع



حديقة الحيوان ببنى سويف







































