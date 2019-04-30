جميعة الأورمان توزع 400 كرتونه مواد غذائية بمناسبه شهر رمضان فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

قامت محافظة الدقهلية اليوم، بتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية للعاملين بالخدمات المعاونة بالمحافظة، والحالات الإنسانية والفئات الأكثر احتياجا بمختلف مراكز وقرى الدقهلية .

وأعرب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن خالص شكره لجمعية الأورمان ودعمها لأهالى وأبناء المحافظة من محدودى الدخل والأسر الفقيرة بالقرى الأكثر احتياجاً، خاصة ونحن على مشارف استقبال شهر رمضان الكريم .

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل بالتعاون مع المحافظة فى التخفيف عن كاهل المواطنين ورسم البسمة على وجوه أبناءنا ، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا للوقوف بجانب تلك المبادرات التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التى تواجه البعض .