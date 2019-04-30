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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:06 م
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ببطولة الشهيد الرفاعى ال ٤٦

جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبة في مسابقة التجديف

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:51 م
جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبة في مسابقة التجديف جامعة حلوان بمسابقة التجديف ببطولة الشهيد الرفاعى
وائل ربيعى
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فازت جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبه في مسابقة التجديف التي أقيمت ضمن مسابقات بطولة الشهيد الرفاعي 46 للعام الجامعي 2019المقامة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار ، التعليم العالي والبحث العلمي ، وتنظيم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. 

وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، إلى أن جامعة حلوان تولي إهتماماً كبيراً بالأنشطة الرياضية التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل، مضيفاَ أن طلاب جامعة حلوان على أتم الاستعداد للمشاركة في جميع البطولات الرياضية وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المحلية والدولية وفي جميع المجالات. 

وجاءت مشاركة جامعة حلوان من خلال إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان حيث تتضمن بطولة الشهيد الرفاعى 46 العديد من المسابقات التي يتنافس فيها طلاب الجامعات ومنها (العاب القوى – السلاح – المصارعة – كمال الاجسام – التجديف – الاسكواش- الكاراتية – الجودو – تنس ارضى – تنس طاولة - سباحة – جمباز – كرة ماء – غطس – تايكوندو – كرة يد – كرة طائرة). 
جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبة في مسابقة التجديف ببطولة الشهيد الرفاعى (1)
جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبة في مسابقة التجديف ببطولة الشهيد الرفاعى 

جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبة في مسابقة التجديف ببطولة الشهيد الرفاعى (2)
جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبة في مسابقة التجديف ببطولة الشهيد الرفاعى

جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبة في مسابقة التجديف ببطولة الشهيد الرفاعى (3)
جامعة حلوان بالمركز الأول طالبات والثاني طلبة في مسابقة التجديف ببطولة الشهيد الرفاعى
 
 
 
 
 

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