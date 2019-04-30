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جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراة اليوم عن الإعجاز الصوتى للشيخ الحصرى

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:00 ص
جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراة اليوم عن الإعجاز الصوتى للشيخ الحصرى الشيخ محمد خليل الحصرى شيخ المقرئين
كتب – إسماعيل رفعت
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تناقش جامعة الأزهر بالقاهرة، رسالة الدكتوراه للباحثة عائشة سالم، اليوم الثلاثاء، عن الإعجاز الصوتى للشيخ محمود خليل الحصري شيخ المقرئين.

وتعقد لجنة المناقشة بكلية الدراسات الإسلامية بنات مدينة نصر الحى السادس بمبنى "ب" فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد قرر إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصرى، على الدورة السادسة والعشرين للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

ويعتبر الشيخ محمود خليل الحصري واحدا من أعلام القراء المصريين والعرب فى العصر الحديث وإلى جانب حلاوة صوته وحلاوته الشديدة، يعتبر كذلك أحد العلماء البارزين فى مجالات علوم التجويد وفنون التلاوة، والملقب بشيخ المقرئين.
 

 


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الشيخ محمد خليل الحصرى

جامعة الأزهر

الإعجاز الصوتى




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