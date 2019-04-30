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تونس والسعودية توقعان اتفاقيات للتعاون المشترك في عدة مجالات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:00 ص
تونس والسعودية توقعان اتفاقيات للتعاون المشترك في عدة مجالات الملك سلمان والرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
تونس - الرياض (أ ش أ)
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وقعت تونس والسعودية عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات التبادل التجاري والاستثماري ودعم القطاع الخاص في البلدين، لوضع خارطة طريق تساعد على زيادة حجم الاستثمارات البينية خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والتعدين والإسكان والتعمير.

 

وذكر بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية، أن التوقيع جاء خلال فعاليات الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية التي اختتمت أعمالها بالرياض، وبحث خلالها وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، دفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، والمتعلق بتطوير الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون المالي والفني.

 

وأكد الوزيران على متانة العلاقات الثنائية والحرص على تطويرها خدمةً للمصلحة المشتركة.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، انعقد الملتقى الرابع للأعمال التونسي السعودي بحضور وزير الاستثمار التونسي وعدد من رجال الأعمال من تونس والمملكة العربية السعودية، تم خلاله تقديم عروض تناولت التعريف بمناخ وفرص الاستثمار في تونس، والحوافز والتسهيلات التي جاءت في القانون الجديد لتحسين مناخ الاستثمار.

 

ودعا وزير الاستثمار التونسي رجال الأعمال السعوديين إلى المشاركة في منتدى تونس للاستثمار المزمع انعقاده في يونيو المقبل، معربا عن أمله في أن تشهد الاستثمارات السعودية في تونس قفزة نوعية في المدى القريب والمتوسط، مؤكدا في هذا السياق الاستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين وأصحاب الأعمال السعوديين ومساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم في أفضل الظروف.

 

 


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