توريد 58964 طن قمح لـ 51 شونة وصومعة بالشرقية..و10780 طن بالمنيا

الشرقية – إيمان مهنى - المنيا -فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، توريد 58964 طن و742 كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، وذلك منذ إنطلاق موسم حصاد القمح، لافتاً إلى أن إجمالى الكمية الموردة اليوم بلغت 11722 طن و296 كيلو.

وأكدت مديرية الزراعة إنه تم تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لإستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم وتحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، مؤكداَ أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة لكل قرية ومركز وربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لإستقبال القمح، طبقاً لطاقتها الإستيعابية لإحكام الرقابة، وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.

ويشار إن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام تبلغ 389 ألف و690 فدان، وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح المورده بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وفى محافظة المنيا، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون و الصوامع و نقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ10780 طن و700 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 30 ابريل الجارى .

وأوضح، أنه تم توريد 16 طن و270 كيلو بالبنك الزراعى، و4834 طن و 258 كيلو بقطاع المطاحن، و 5930طن و172 كيلو بالقابضة للصوامع، مؤكدا على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة، تنفيذا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين منذ بداية الموسم.

وأضاف، أن لجان إستلام القمح متواجدون في كل نقاط الأستلام دون أجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.