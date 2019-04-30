توريد 58964 طن قمح لـ 51 شونة وصومعة بالشرقية..و10780 طن بالمنيا

أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، توريد 58964 طن و742 كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، وذلك منذ إنطلاق موسم حصاد القمح، لافتاً إلى أن إجمالى الكمية الموردة اليوم بلغت 11722 طن و296 كيلو.
وأكدت مديرية الزراعة إنه تم تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لإستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم وتحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، مؤكداَ أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة لكل قرية ومركز وربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لإستقبال القمح، طبقاً لطاقتها الإستيعابية لإحكام الرقابة، وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.
ويشار إن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام تبلغ 389 ألف و690 فدان، وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح المورده بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
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