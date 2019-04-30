تموين الوادى الجديد: إفتتاح 23 منفذ للسلع الأساسية طوال شهر رمضان

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن صلاح السيد مدير عام التموين بالوادى الجديد، أن المديرية أنهت إستعداداتها لإستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بإفتتاح ٢٣ منفذ بيع للسلع التموينية على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بكل مركز لتوفير السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة إستغلال بعض التجار لرفع أسعار هذه السلع.

وأضاف مدير عام التموين بالوادى الجديد، أنه سيتم الدفع بكميات كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة بكافة المنافذ بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وفروع المصرية ماركت بمدن المحافظة.

وكذلك تنظيم عمل المخابز فى الفترات الصباحية والمسائية وتأمين الإحتياطى من البوتجاز والسولار بالمستودع الرئيسى والمستودعات الفرعية بالمراكز المختلفة.

وقد أعلنت مديرية التموين بالوادى الجديد، عن استمرار تلقى وتخزين محصول القمح من المزارعين، وذلك بصومعتى شرق العوينات والخارجة التى يتم التخزين فيها لأول مرة بعد إفتتاحها الشهر الماضي.

وأوضح صلاح السيد مدير قطاع التموين بالمحافظة، أن إجمالى ما تم توريده من إنتاج القمح حتى الآن بلغ 43397 طن داخل المحافظة وخارجها، مشيرا إلى تشديد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم على تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات أمام المزارعين، ويجرى حاليا المتابعة التنسيق مع وزارة التموين لفتح شون البنك الزراعى أمام المزارعين .