تفاصيل تهشيم سائق لرأس صديقه بسبب خلاف على إيراد "توك توك" فى شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

شهدت مدينة شبرا الخيمة واقعة قتل بشعة راح ضحيتها سائق على يد صديقه الذى تجرد من مشاعر الرحمة وهشم رأسه للخلاف على مبلغ 500 جنيه حصيلة إيراد التوك توك أسبوعيا، الذين يعملان عليه.

وتوالت اعترافات المتهم أمام ضباط البحث الجنائى بقسم ثان شبرا الخيمة، قائلا: اسمى "عمرو" أعمل سائقا، تعرفت على المجنى عليه منذ سنوات فهو صديقى ويقطن بنفس الشارع الذى أقطن فيه، وكنا كل منا يعمل سائقا على سيارة، واتفقنا على شراء توك توك خاص بنا ونعمل عليه، وكنا نتقاسم ربحه، وكل منا يعمل بالأسبوع بالتبادل بيننا.

وأكمل المتهم اعترافاته: "كنا فى بداية الشراكة نتقاسم الربح ولكن بعد فترة بدأ المتهم التهرب منى ويسرق الربح، وكثيرا تشاجرت معه لأننى لا أملك سوى التوك توك وأدفع أقساط شهرية نظير شرائه بجانب أن لدى طفلين بحاجة لمصاريف ومتطلبات".

وأردف المتهم قائلا: "تشاجرت معه منذ أسبوع بسبب ذلك ووعدنى بأن ذلك غصب عنه وأن زوجته كانت مريضة فاضطر لأخذ الأموال فسامحته، ويوم الواقعة تصادف تقسيم الربح وبعد سرد الأموال تبين لى أنه سرقنى بمبلغ 500 جنيه، وعندما طالبته بردها، قام بنهرى وسبى، فاستشطت غيظا، وزاد الأمر عندما حاول طعنى بمطواة كانت بحوزته، فأخذتها منه وذبحته برقبته ثم قمت بضربه بقطعة خشبية على رأسه فهشمتها".

وردد المتهم: "يستاهل ونصيبه يموت كان بيسرق حق أولادى، منه لله ضيعنى وضيع أسرتى".

ومن جانبها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية إشارة من المستشفى بوصول "إبراهيم. ص. ط" 34 سنة سائق توك توك جثة هامدة مصابا متوفيا إثر إصابته بكسر بعظمة الجمجمة ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالرقبة من الناحية اليمنى.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن وأكدت تحريات العميد يحيى راضى رئيس المباحث أن سبب المشاجرة وجود خلاف بينهما على إيراد مركبة توك توك "شراكة بينهما" تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجنى عليه بإخراج سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فقام المتهم باستخلاصها منه وإحداث إصابته والتعدى عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه نتج عنها وفاته متأثرًا بإصابته وفر هاربًا.

وجرى العثور بمكان الواقعة على العصا الخشبية المستخدمة فى إحداث إصابة المجنى عليه ملوثة بالدماء، وتم التحفظ عليها.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والتحفظ عليه.