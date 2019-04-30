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ترامب وأبناءه يقاضون مصرفين لمنعهما من تسليم سجلات مالية للكونجرس

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:41 م
ترامب وأبناءه يقاضون مصرفين لمنعهما من تسليم سجلات مالية للكونجرس دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت شبكة "سى.إن.إن" أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأبناءه يقاضون أثنين من المصارف الكبرى لمنعهما من تسليم سجلات مالية خاصة بالعائلة إلى لجان الكونجرس التى أصدرت مذكرات استدعاء للحصول على معلومات تتعلق بهم.
 
 
وأشارت الشبكة الأمريكية، الثلاثاء، إلى أن هذه هى المحاولة الثانية التى يقوم بها ترامب خلال الشهر الجارى، لعرقلة مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، من التحقيق فى تاريخه المالى. وأوضحت أن الدعوى القانونية المرفوعة فى المقاطعة الجنوبية فى نيويورك، هى ضد دويتشه بنك، أحد مقرضى ترامب، وكابيتال وان.
 
 
وقال محامو ترامب إن كلا البنكين "يقدمان منذ فترة طويلة خدمات مصرفية تجارية وشخصية للمدعين". وكتبوا فى الشكوى التى تم تقديمها، الأثنين، إنه "تم إصدار مذكرات الاستدعاء لمضايقة الرئيس دونالد ترامب، للبحث فى كل جانب من جوانب أمواله الشخصية، وشركاته ، والمعلومات الخاصة بالرئيس وأسرته، واستغلال أى مواد يمكن استخدامها للتسبب فى الضرر السياسى له"، مؤكدين أنه لا يوجد أى سبب لهذا سوى غرض سياسى.
 
 
 
 
 

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ترامب

ابناء ترامب

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