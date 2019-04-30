تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسرا عدد 2.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.92 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 877 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 8.57% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.72% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.85%، فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 40.36% مدفوعة بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.50%.