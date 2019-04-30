تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرة عدد 5.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 10354.59 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.6 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال قطرى عبر 1693 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%.