video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:40 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات بورصة قطر
كتب ـ هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرة عدد 5.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 10354.59 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.6 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال قطرى عبر 1693 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

 

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات على رأسها العقارات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة