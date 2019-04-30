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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:25 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسرا عدد 3.39 نقطة ليصل إلى مستوى 1435.98 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرينن بمستهل التعاملات بحجم مليون سهم، بقيمة قدرها 188 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 10.09% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.04% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.85%.


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