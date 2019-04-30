تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن، اليوم الثلاثاء 23 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات، وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن، من وإلى الميناء.