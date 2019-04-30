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تحرير 652 مخالفة مرورية وفحص 18 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:10 ص
تحرير 652 مخالفة مرورية وفحص 18 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 652 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 6 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 18 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 12 شقة مفروشة 11 شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية .


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