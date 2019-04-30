تجديد حبس عاطل بحوزتة 43 قطعة حشيش بمنوف 15يوما

المنوفية - فريق المحافظات

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 43 قطعة حشيش وسلاح نارى، وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة على المتعاطين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد البلاغات بقيام "م م" بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز منوف.

وعلى الفور قرر اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد طارق رصاص مفتش المباحث، والرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد السطوحى، محمود رمضان، أحمد طلعت، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبريين السريين، وتم ضبط المتهم وبحوزته 43 قطعة حشيش وسلاح نارى، وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.