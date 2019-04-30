تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحا عدد 11.200 نقطة ليصل إلى مستوى 5653.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحاً عدد 15.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6058.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً عدد 0.440 نقطة ليصل إلى مستوى 4877.43 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 27.3 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار كويتى عبر 1447 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.90%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.62%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "إنوفست" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 12.22%، تليه العيد بنسبة 10%، ثم الأنظمة بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم "يوباك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شارقة بنسبة 10%، ثم تجارى بنسبة 8.51%