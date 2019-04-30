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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:31 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب ــ هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسراً عدد 12.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5630 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً عدد 5.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6047.33 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.01% خاسراً عدد 49.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4828.82 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 84.5 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون دينار كويتى عبر 4038 صفقة.
 
 
وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.33%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.99%، فقطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%.
 
 
وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.82%، تليه إنوفست بنسبة 12.22%، ثم مواشى بنسبة 11.11%، فيما تصدر سهم "يوباك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.64% ثم شارقة بنسبة 10%، ثم ورقية بنسبة 8.16%
 

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