video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يعرب عن تقديره لإمبراطور اليابان لاهتمامه بتطوير العلاقات مع موسكو

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:12 ص
بوتين يعرب عن تقديره لإمبراطور اليابان لاهتمامه بتطوير العلاقات مع موسكو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تقديره لإمبراطور اليابان أكيهيتو قبيل تنازله عن العرش لابنه الأكبر وولى العهد الأمير ناروهيتو، وذلك لاهتمامه بتطوير العلاقات مع روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله - فى برقية أرسل بها إلى الإمبراطور الياباني اليوم /الثلاثاء/ - "صاحب الجلالة، أود أن أعرب عن خالص امتنانى لاهتمامكم بالعلاقات الروسية اليابانية، التي تطورت بشكل ملحوظ خلال سنوات جلوسكم على العرش الإمبراطوري".. معربا عن أمله في أن يستمر تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين في جميع المجالات.
وكان الإمبراطور أكيهيتو قد أشار، في كلمة خاصة ألقاها على الشعب الياباني في شهر أغسطس 2016، إلى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه بسبب كبر سنه وأنه يرغب في تسليم العرش الإمبراطوري إلى ولي العهد.. وفي ديسمبر 2017، قررت لجنة شؤون الأسرة الإمبراطورية أن يكون يوم 30 أبريل هو يوم تقاعد الإمبراطور أكيهيتو وأن يعتلي ولي العهد عرش البلاد في الأول من مايو 2019.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إمبراطور اليابان يؤدى طقوس التنازل عن العرش بعد حكم 30 عاما

وداع إمبراطورى.. أكيهيتو يتنازل عن عرش اليابان بعد 30 سنة سلطة

روسيا

بوتين

اليابان

امبراطور اليابان

أكيهيتو

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة