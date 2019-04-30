video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى الوضع فى فنزويلا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:45 م
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى الوضع فى فنزويلا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى فنزويلا، كما استعرض مجمل مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية ونتائج زيارته الأخيرة لبكين. 
وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف - فى تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إنه "تم خلال الاجتماع إيلاء الكثير من الاهتمام للوضع في فنزويلا".
وأضاف: "أطلع الرئيس الروسي أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي على مباحثاته مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون في فلاديفوستوك وعلى المباحثات المتعددة مع القادة الأجانب خلال زيارته الأخيرة إلى الصين على هامش منتدى الحزام والطريق".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسبانيا تدعو إلى انتقال سلمى للسطة فى فنزويلا

وزير إعلام فنزويلا: حكومة الرئيس مادورو تواجه محاولة انقلاب

الحظر الأمريكى على نفط فنزويلا يدخل حيز التنفيذ

بوتين

فلاديمير بوتين

روسيا

فنزويلا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة