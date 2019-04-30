بسبب تركيب عداد لكافيتريا مخالفه..محافظ أسوان يحيل مسئولين بـ"مياه الشرب"للتحقيق

أسوان - ندى سليم

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إزالة إحدى الكافتيريات العشوائية المخالفة التى تم إنشاؤها على الطريق الدائرى الذى يربط بين مدخل طريق "أسوان أبو سمبل" وبين الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة"، مع إحالة صاحب الكافتيريا إلى النيابة العامة لتعديه على أراضى الدولة، كما قرر إحالة المسئولين بشركة مياه الشرب للتحقيق نظراً لقيامهم بتركيب عداد ومصدر مياه للكافتيريا المخالفة، وهو الذى يتوازى مع إزالة أى مبانى عشوائية على طريق المطار.

وقرر محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير بطريق المطار، اليوم الثلاثاء، تحرير محاضر مخالفة لبعض المحال التجارية بمنطقة الخزان غرب لحصولها على الكهرباء والمياه بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف إبراهيم، بدراسة إستثمار المساحات الفضاء الناتجة من إزالة التعديات التى قام بها أحد مستأجرى محطة وقود بطريق المطار، وذلك لخدمة الحركة التجارية والمسافرين من وإلى مدينة أبو سمبل السياحية ووادى حلفا بالسودان الشقيق، وأيضاً إستثمار موقع عمارات طاهر أبو زيد التى تم إخلاؤها منذ سنوات بسبب مشكلة المياه الجوفية المتراكمة أسفلها، حيث تم إزالة الهيش والحشائش وجارى عمل الجسات للتربة لإبداء الرأى الفنى فى أفضل السبل المناسبة للإستفادة منها.

فيما وجه محافظ أسوان بوضع الحواجز الخرسانية على جانبى طريق المطار ومنع إلقاء أى مخلفات، بجانب تسوية وخفض الرمال، مع التوسع فى أعمال التشجير والمسطحات الخضراء لمنع زحف الرمال، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية المطلة على الطريق، بحيث يراعى تأمين الكابلات والأكشاك الكهربائية وشبكات المياه بوضعها على عمق أكبر تحت مستوى الرمال، موجها بإعادة رصف وتسوية الطرق الجانبية على طريق المطار مع وضع مطبات صوتية فى مقابلها لمنع الحوادث المرورية، بجانب وضع أعلام الجمهورية والمحافظة على الأعمدة وتركيب أقفزة معدنية لها ، بالإضافة إلى عمل براويز للجدريات التى تم إنشاؤها مؤخراً ليتواكب ذلك مع تكثيف أعمال النظافة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية والداخلية بالمدينة .



محافظ أسوان يتفقد طريق المطار



محافظ أسوان يتفقد طريق المطار