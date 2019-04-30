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اليوم.. جامعة قناة السويس تبدأ الكشف المبكر عن أورام الثدى مجانا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:00 ص
اليوم.. جامعة قناة السويس تبدأ الكشف المبكر عن أورام الثدى مجانا الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة القناة أن اليوم الثلاثاء، تقدم الجامعة خدمة الكشف المبكرعن أورام الثدي بالمجان للعاملات فوق سن الأربعين، بإشراف المحاسب سميرالنجار أمين عام الجامعة، وبالتعاون مع اللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك فى إطار تقديم خدمة صحية وتوعوية للطالبات والعاملات بجامعة قناة السويس، ويتم الكشف بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأشاررئيس جامعة القناة فى تصريحات لـ اليوم السابع ، إلى أنه سوف تقام ندوة توعية على هامش فعاليات الكشف المبكر عن أورام الثدي،  بعنوان" الكشف المبكر عن أورام الثدي" للطالبات بالجامعة، وتأتي في إطارالإهتمام بنشرالثقافة العلمية بين الشباب في الجامعات المصرية، ويتم التسجيل للندوة وللكشف والفحوصات بالمجان، بمكتب أمين عام الجامعة المساعد هدى فرج.

 


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