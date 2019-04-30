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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:52 ص
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اليوم.. إعداد الجداول النهائية للمرشحين لانتخابات 27 غرفة تجارية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. إعداد الجداول النهائية للمرشحين لانتخابات 27 غرفة تجارية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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يعلن مكتب السجل التجارى فى رمسيس الجداول النهائية لقائمة مرشحى انتخابات غرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء 30 أبريل، فى حين تجاوز عدد المرشحين حتى الآن أكثر من 50 شخصا لأول مرة فى تاريخ الغرفة.

وعلى جانب آخر، من المقرر بدء تلقى التظلمات والطعون لتنظرها اللجنة القضائية للبت فى المرشحين من كافة الغرف التجارية، لإعداد الكشوف النهائية لجداول المرشحين لانتخابات مجالس الغرف التجارية الـ27 اليوم الثلاثاء، على أن يكون آخر موعد للانسحابات من قبل أى مرشح ستكون 10 يونيو القادم.

وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإجراء انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى.

 

 


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