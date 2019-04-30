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النيابة تطلب التحريات حول سطو مجهولون على أرض ملك موسى مصطفى موسى

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:39 م
النيابة تطلب التحريات حول سطو مجهولون على أرض ملك موسى مصطفى موسى سطو مسلح - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة سطو مجهولين على أرض ملك موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحديد هوية الجناة تمهيدًا لضبطهم.

 

كشفت التحقيقات الأولية فى المحضر المقيد برقم 2226 إدارة مركز إمبابة لسنة 2019، أن مجهولين سطو على أرض ملكًا للمجنى عليه سالف الذكر، واستولو على مواد محجرية تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه، بعد تهديد حارس الأرض بسلاح نارى.

 

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال حارس الأرض، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وجارى تكثيف الجهود وفحص كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، للتوصل لهوية المتهمين.

 


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