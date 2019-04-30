النيابة تحيل عاطلا قتل عمته بالدرب الأحمر إلى المحاكمة الجنائية

كتب سليم على

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات الكلية، إحالة عاطل لاتهامه بقتل عمته المسنة طعنًا بالسكين وسرقتها، داخل مسكنها فى منطقة الدرب الأحمر إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر من حل لغز الجريمة خلال 10 أيام، بعد بلاغ من سيدة يفيد بالعثور على والدتها مقتولة داخل مسكنها، وقالت فى البلاغ إنها طرقت الباب فلم ترد والدتها، فسألت الجيران، فأكدوا أنهم لم يروها منذ مدة، وبمساعدة شاب من الجيران كسرت الباب لتجد والدتها مقتولة.

وبعد أن استمعت النيابة لأقوال أبناء المجنى عليها «3 ذكور وابنتين»، جميعهم متزوجون ويعيشون فى أماكن أخرى، قالوا إن والدتهم تعيش بمفردها منذ 14 عامًا، وأنهم يترددون عليها دائمًا ولا توجد أى خلافات بينهم، فأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة المسنة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما قررت التصريح بالدفن، وكلفت رجال المباحث بالتحرى حول الواقعة وتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

وكشفت التحريات عن وجود سابقة خلاف بين المجنى عليها وأبناء شقيقها، منذ أعوام بسبب الميراث، وبتضييق الخناق عليهم اعترف نجل شقيقها بارتكاب الواقعة. وقال المتهم إنه كان يمر بضائقة مادية، وإن شقيقاته كن يحرضنه ضد عمته، فقرر سرقة المجنى عليها، خاصة أنه يعلم أنها تعيش بمفردها، فتوجه إليها يوم الواقعة، وطلب منها إقراضه أموالًا لكنها رفضت ونشب بينهما خلاف حول الميراث مجددًا، فذهب للمطبخ واستل سلاحًا أبيض «سكينًا» ووجه لها طعنات متفرقة.