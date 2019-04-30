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النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمدينة نصر

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:54 م
النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمدينة نصر جثه - ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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امرت نيابة مدينة نصر الكلية بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها فى أحد العقارات على يد سايس فشل فى اغتصابها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية جمع تحرياتها حول الواقعة.
 
وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها انها لسيدة فى العقد الثالث من العمر مذبوحة ومصابة بطعنات متفرقة 
 
البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة جارتهم "م.أ" مذبوحة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، والفحص عثر على جثة "م.أ" ربة منزل، فى العقد الثالث من عمرها، مذبوحة، تم نقلها إلى المشرحة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات المتواجدة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سايس يعمل بالعقار المجاور للمجنى عليها.
 
بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق . 

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