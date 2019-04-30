الموقع الرسمى لوزارة التعليم ينشر رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية

كتب محمود طه حسين

نشر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا للتقديم فى المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2019،2020.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة شروط التقدم وضوابط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على الموقع الرسمى لها.

الجدير بالذكر أن الدراسة فى المدارس اليابانية، تعتمد على أنشطة التوكاتسو، وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

وأكدت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأنشطة الخاصة بـ (التوكاتسو) نذكر منها:-

أنشطة الفصل: وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ فى تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

أنشطة مجلس التلاميذ: وهى الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.

المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهى أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.