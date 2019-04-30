المسمارى: القوات المسلحة الليبية تسيطر حاليا على 90% من المنشآت النفطية

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قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة تسيطر حاليا على 90% من المنشآت النفطية.

وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية مساء اليوم /الثلاثاء/ - أن: "مئات الحقول النفطية تحت تأمين القوات المسلحة، وأن قوات الجيش الليبي تتقدم في منطقة عين زارة ونسعى لدخول أحياء في طرابلس".

ولفت إلى أن الميلشيات تمتلك صواريخ "سام -7 " المضادة للطائرات، كما أن هناك اشتباكات قوية بين الجيش الليبي والميليشيات الإرهابية في محيط طرابلس، موضحا أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والمعدات.

وتابع: "رصدنا حشدا لميليشيات مصراتة الإرهابية التي تسعى للهجوم على مدينة صبراتة الليبية".