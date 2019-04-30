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المتحدث باسم الكنيسة: إلغاء العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس غدا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:05 م
المتحدث باسم الكنيسة: إلغاء العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس غدا قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
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قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لن يلقى عظته الأسبوعية المقررة غد الأربعاء.

 

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى قد ترأس صلوات عيد القيامة المجيد مساء السبت الماضى بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما استقبل المهنئين من كبار المسئولين ورجال الدولة وأبناء الشعب القبطى صباح الأحد، ليعود ويستقبل الأحبار الأجلاء من الآباء المطارنة والأساقفة بدير الأنبا بيشوى صباح أمس الإثنين "شم النسيم".


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