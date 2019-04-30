الكرملين: ليس لدينا معلومات عما إذا كان أبوبكر البغدادى حيا أم لا

أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن بلاده لا تملك أى معلومات عما إذا كان زعيم تنظيم (داعش) الإرهابى أبو بكر البغدادى حيا أم لا.

وقال بيسكوف - ردًا على سؤال عما إذا كان هناك أية معلومات لدى الاستخبارات الروسية بشأن فيديو البغدادى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لا أملك مثل هذه المعلومة، لا أعرف"، مشيرا إلى أن الاستخبارات الروسية ليس لديها الفيديو الذى أذيع للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وكان زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادى قد ظهر فى فيديو يحمل عنوان (فى ضيافة أمير المؤمنين) منسوب إليه، ويعتبر هذا الظهور هو الأول له منذ يوليو 2014، وتطرق البغدادي - في الفيديو - إلى الاعتداءات التي استهدفت سريلانكا في عيد الفصح وتبناها التنظيم المتطرف، مؤكدا أنها جاءت "ثأرا" لمعركة الباجوز في سوريا.