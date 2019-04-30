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الكرملين: ليس لدينا معلومات عما إذا كان أبوبكر البغدادى حيا أم لا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:19 م
الكرملين: ليس لدينا معلومات عما إذا كان أبوبكر البغدادى حيا أم لا المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
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أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن بلاده لا تملك أى معلومات عما إذا كان زعيم تنظيم (داعش) الإرهابى أبو بكر البغدادى حيا أم لا.
وقال بيسكوف - ردًا على سؤال عما إذا كان هناك أية معلومات لدى الاستخبارات الروسية بشأن فيديو البغدادى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لا أملك مثل هذه المعلومة، لا أعرف"، مشيرا إلى أن الاستخبارات الروسية ليس لديها الفيديو الذى أذيع للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
وكان زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادى قد ظهر فى فيديو يحمل عنوان (فى ضيافة أمير المؤمنين) منسوب إليه، ويعتبر هذا الظهور هو الأول له منذ يوليو 2014، وتطرق البغدادي - في الفيديو - إلى الاعتداءات التي استهدفت سريلانكا في عيد الفصح وتبناها التنظيم المتطرف، مؤكدا أنها جاءت "ثأرا" لمعركة الباجوز في سوريا.


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