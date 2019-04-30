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القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:55 ص
القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية حبس -ارشيفية
الغربية - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط "ع س ا" 26 سنة عاطل ومقيم بكفرة القرشى بثان طنطا وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و4 طلقات من نفس العيار، 23 قطعة حشيش كبيرة الحجم، سيجارة مشتعلة.

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لتولى التحقيق .


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