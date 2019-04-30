القبض على تشكيل عصابى لسرقته مكتب بريد بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين، توصلت تحريات المباحث إلى أنهم مرتكبى واقعة سرقة 159 ألف جنيه، حصيلة العمل اليومى بمكتب بريد أبو شنب، بمركز أبشواى.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد وجه بالعمل على سرعة كشف غموض حادث سرقة مبلغ مالى قدره 159 ألف جنيه، حصيلة العمل اليومى بمكتب بريد أبو شنب بمركز أبشواى، وسرعة ضبط مرتكبيه بناء على البلاغ المقدم من "صالح.ع.ا.أ" (56 سنة- مدير المكتب)، باكتشافه سرقة كيس بداخله المبلغ المالى، أثناء وضعه على منضدة بجوار الباب الخارجى للمكتب من الداخل، تمهيدا لتسليمها لسيارة هيئة البريد، وتوجه لدورة المياه، وفور عودته أكتشف اختفاء المبلغ.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين، على رأسهم "محمود.ن" (22 سنة- حداد مسلح)، ومقيم بقرية العجميين بمركز أبشواى، والسابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، وسرقة، آخرها القضية رقم 237 /2018 جنح مركز أبشواى "مخدرات"، ومطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 9462 /2018م جنايات مركز أبشواى "مخدرات" كلى رقم 610 /2018م، حصر رقم 1062 / 2018م، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 20000 ألف جنيه.

كما توصلت المباحث، إلى أن التشكيل العصابى مرتكب الواقعة، يضم كلا من "م.ر.ش" (15سنة-بائع فول)، مقيم بقرية العجميين أيضا، وله محل إقامة آخر بقرية السنباط بمركز الفيوم، وسبق اتهامه فى 4 قضايا سرقة مبالغ مالية، وتبديد، آخرهم القضية رقم 12625 /2017 جنح أبشواى، تبديد حصر رقم 449 / 2019م، حبس سنة وكفالة 500 جنيها، و"مصطفى.ا.ز" (18 سنة- عامل)، مقيم بقرية تطون بمركز إطسا، و"كريم.ا" (21 سنة-عامل)، ومقيم بقرية العجميين بمركز أبشواى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمويات استهدفت محل إقامة المتهمين، والأماكن التى توصلت التحريات إلى ترددهم عليها، وأرشدوا عن مكان إخفاء المبلغ المسروق، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.