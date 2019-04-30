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الفالح: السعودية مستعدة لتلبية الطلب على النفط بعد انتهاء الإعفاءات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:52 ص
الفالح: السعودية مستعدة لتلبية الطلب على النفط بعد انتهاء الإعفاءات وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
رويترز
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أبلغ وزير الطاقة السعودى خالد الفالح وكالة الإعلام الروسية في مقابلة أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكى النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهى الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشترى الخام من إيران.

وقال الفالح إن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمى قد يتقرر تمديده بعد يونيو. وصرح للوكالة قائلا "سننظر فى المخزونات (النفطية العالمية) - هل هى أعلى أم أقل من المستوى العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقا لذلك. بناء على ما أراه الآن... أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما."

 

 


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