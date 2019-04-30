"الغذاء العالمى": 10 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات فى إيران

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قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى هيرفيه فيرهوسل إن 10 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات فى إيران، والتى تعد الأسوأ التى تضرب البلاد منذ أكثر من 50 عاما.

وأضاف فيرهوسل - فى بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن نحو مليونى شخص متضرر فى حاجة إلى المساعدة، مؤكدا حاجة البرنامج إلى تمويل إضافي لدعم المتضررين خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المتحدث أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة الأضرار التي سببتها الفيضانات تبلغ حوالى 4.1 مليار دولار بما في ذلك 1.5 مليار دولار للقطاع الزراعي، لافتا إلى أن 25 من أصل 31 مقاطعة إيرانية تأثرت بالأمطار الغزيرة والفيضانات منذ منتصف مارس إلى أبريل الجاري، والتأثير الأكبر كان على مقاطعات (جولستان وخوزستان وايلام ولوريستان).

وأشار إلى أن 78 شخصا على الأقل فقدوا حياتهم بينما أصيب ما يصل إلى 1140 شخصا وحوالي 360 ألف شخص قد نزحوا بسبب الفيضانات، لافتا إلى أنه وبناء على طلب من الهلال الأحمر الإيراني سيقدم البرنامج حوالي 350 طنا متريا من السلع في الأيام المقبلة، كما سيتم تسليم 10 ألاف طرد غذائي للطوارئ، لتلبية الاحتياجات الغذائية لما لا يقل عن 40 ألف شخص لفترة شهر واحد.