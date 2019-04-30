العثور على جثة عامل بترعة المنصورية والتحريات: لا شبهة جنائية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة عامل بكرداسة، وتبين أنه تعرض للغرق بترعة المنصورية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المنصورية، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عامل، لا توجد بها إصابات، وكشفت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة عدم وجود شبهة جنائية، وأنه تعرض للغرق، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.