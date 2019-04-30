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"الصحفيين" تعلن نتيجة الفائزين بحج النقابة.. وتسديد الرسوم حتى الاثنين

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:07 م
"الصحفيين" تعلن نتيجة الفائزين بحج النقابة.. وتسديد الرسوم حتى الاثنين حسين الزناتى رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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صرح حسين الزناتى رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بأنه تم اختيار أسماء الزملاء الصحفيين الراغبين فى أداء فريضة الحج وفقا للقواعد السابق الإعلان عنها، والذى يتم تنظيمه مع وزارة التضامن هذا العام، والمستويات والأسعار التى تتعامل بها الوزارة نفسها.

وأشار الزناتى إلى أنه ووفقاً لهذه القواعد تم قبول ( 3 ) أرامل زملاء راحلين، وجميع الزملاء الصحفيين المسافرين بمفردهم وعددهم 5 صحفيين، والزملاء المسافرين بصحبة الأم وعددهم ( 2 )، والزملاء المسافرين بصحبة الأب وعددهم (2) ، والصحفيين المسافرين ومعهم زوجاتهم وعددهم (6)، والصحفيين بصحبة أشقائهم وعددهم (2)، وأمهات الصحفيين وعددهم (2)، وأباء الصحفيين وعددهم (3)، بينما تم إدراج باقى المتقدمين فى كشوف الاحتياطي، ليتم تصعيدهم فى حالة اعتذار أيا من المقبولين .

وأوضح رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن الأوراق المطلوبة من الزملاء المقبولين الذين بدأ الاتصال بهم بالفعل، جواز سفر مميكن صالح على الأقل حتى شهر أغسطس 2020، وصورتين منه، وفيش جنائى مميكن موجه (للحج)، وشهادة تطعيم حديثة من مكاتب وزارة الصحة ويرفق بها الإيصال، بالإضافة إلى  (12) صورة شخصية(4×6) بخلفية بيضاء،(80%) من مساحة الوجه، وكذلك شهادة طبية من مستشفى حكومى بالمقدرة على أداء مناسك الحج، وصورتين من بطاقة الرقم القومى (200%) من الحجم  ومتطابقة مع بيانات جواز السفر .

وأكد الزناتى، أنه فى حالة  اعتذار أى زميل بصحبته مرافق يعاد ترتيب المرافق حسب القواعد المعلنة ، فى الوقت نفسه يتم استبعاد أى زميل أو مرافق يثبت قيامه بأداء الفريضة عام 2014 وما بعدها، ويتحمل كافة الرسوم الإدارية.

وحول الرسوم المقررة أشار الزناتى، إلى أنه يتم تسديدها التكلفة(70 ألف جنيه أو 80 ألفاً) ويضاف مبلغ (ألف جنيه) للمرافق، على أن يتم إيداع هذا المبلغ بالمصرف المتحد بعد تسليم جميع الأوراق المطلوبة، للزميل أحمد ابراهيم بالدور الرابع إدارة شئون المجلس والأعضاء، بموجب إذن دفع حسب المتاح من المستويين فى الفترة من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6مايو، وتكون أولوية اختيار البرنامج للزميل طبقا لأولوية تسليمه للأوراق المطلوبة وسداد كامل التكلفة.


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الحج

مناسك الحج

اسماء الفائزين بالحج

نقابة الصحفيين




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