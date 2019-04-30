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الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:00 ص
الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إحلال وتجديد جميع ماكينات الغسيل الكلوى بـ400 مستشفى بالجمهورية، مع تغير شبكات ومحطات المياة الموجودة بها لضمان أداء الخدمات بجودة عالية للمريض.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن الوزيرة تتابع ملف تطوير وحدات الغسيل الكلوى، مؤكدا أنه جارى سد العجز فى القوى البشرية من أطباء وتمريض.

وأوضح الدكتور مصطفى غنمية، أن كل المديريات تعمل بنفس خطط الوزارة، مؤكدا أن سعر جلسات الغسيل الكلوى موحد فى جميع المستشفيات على نفقة الدولة والتأمين الصحى.


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الغسيل الكلوى

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