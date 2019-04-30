video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي للمصريين: ثمار الإصلاح لم تنته.. ويؤكد: الدول لا تقوم إلا بالعمل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:11 م
السيسي للمصريين: ثمار الإصلاح لم تنته.. ويؤكد: الدول لا تقوم إلا بالعمل الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن للعمل قيمة عظيمة جدًا والدول لا تقوم إلا بأعمال شعوبها، متابعا: "علشان نعمل تحضر حقيقى يجب أن نعمل بجد وإتقان".

 

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال: "النهاردة يوم جميل ويوم بيبقى فيه عرفان كبير بالجهد والعمل، شوفنا نتايجه خلال السنين اللى فاتت، مشددا على القيمة العظيمة للعمل.

 

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المصريين قائلا: "احنا لينا مين غيركم.. ليا من غير شعب مصر يحمينا كلنا"، مشيرا إلى أن ثمار الإصلاح لم تنته قائلا: "هو احنا عملنا حاجة، احنا لسه، عشان حد أدنى لا طبعًا.. إذا كنتم تتصورا إن ده ثمار الإصلاح يبقى أنا بغشكوا وأضحك عليكم.

 

وقال الرئيس السيسي إن المنافسة لا تنتهى والعالم كله يتحرك وينافس بعضه بعضا من أجل تحقيق الخير والرخاء لشعبه، مضيفًا بأن من تحقق خلال الفترة الماضية ليس معناه ثمار الإصلاح بل هو إشارة بأنه عندما نتحمل إجراءات قاسية بكل مسؤولية يكون نهايته مسار ناجح".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العمال والقيادات النقابية

فيديو..السيسي يتسلم درع "حماية وطن" من رئيس اتحاد عمال مصر باحتفالية عيد العمال

عيد العمال

عمال مصر

السيسي

الرئيس السيسي

جبالى المراغي

الاسكندرية




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة