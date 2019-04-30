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السيسى فى جولة تفقدية "جوا" لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية ومحور روض الفرج

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:00 م
السيسى فى جولة تفقدية "جوا" لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية ومحور روض الفرج جولة الرئيس السيسى للمشروعات القومية
كتب محمد الجالى
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية جوية بعد ظهر اليوم، عقب انتهاء احتفالية عيد العمال، لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية، ومنها تحديث الأرصفة البحرية، وإنشاء المنطقة اللوجستية  للميناء وربطه بالطريق الدولى الساحلى، وذلك بهدف وضع الميناء على الخريطة التجارية والسياحية العالمية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد كذلك محور روض الفرج، الذى يعد أحد المشروعات القومية الكبرى وبمثابة شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح.


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محور روض الفرج

المشروعات القومية

السيسى

الرئيس السيسى




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