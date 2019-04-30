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السكة الحديد تعلن تغيير رقم الخط الساخن المختصر من 147 إلى 15047

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:28 ص
السكة الحديد تعلن تغيير رقم الخط الساخن المختصر من 147 إلى 15047 محطة قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تغيير رقم الخط الساخن المختصر من  147 إلى 15047، بعد إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعليماته بشأن إخلاء جميع الأرقام الثلاثية واستبدلها بأرقام خماسية.
 
وأوضحت الهيئة، فى بيان، أنه سيتم العمل بالرقم الجديد "15047" اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1/7/2019 .
 
وأكدت الهيئة حرصها الدائم على التواصل مع جمهورها العريض وتلقى شكواهم ومقترحاتهم على الرقم الجديد، بهدف دراسة المقترحات والعمل على الاستفادة منها، وأيضاً تذليل الشكاوى وتوفير الحلول المناسبة لها.
 
 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الرقم المختصر للسكك الحديدية

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