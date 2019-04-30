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السجون تفرج عن 585 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:01 ص
السجون تفرج عن 585 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء افراج عن سجناء-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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ودع 585 سجين زنازين السجون بموجب عفو رئاسي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019.
 
وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (67) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
 
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (518) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
 
 

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