السجن 10 سنوات للمتهم بقتل مسن أمام زوجته وبناته بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، حبس المتهم بقتل مسن أمام زوجته وبناته، بمدينة بلبيس بالشرقية 10 سنوات، وبراءة شقيقه، بعد أن أقر المتهم وهو في قفص الاتهام أمام القاضى، أنه القاتل وأن شقيقه لم يرتكب الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر لسنة 2018، عندما تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" خطاب م م خ" 68 سنة بالمعاش ويعمل سائق إسعاف، للمستشفي العام، وتوفي أثر إصابته بجرح نافذ من الجهة اليمني من البطن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41482 لسنة 2018 جنح المركز.

وكشفت التحريات عن قيام كل من "أحمد أ ش ج" 21 سنة عاطل ومقيم شارع العرب بندر بلبيس، وشقيقه" فارس" 19 سنة، بإرتكاب الواقعة، أثر قيام المجني عليه بمحاولة إدخال السيارة الجراج، ووقوف المتهمان أمام الجراج بدراجة بخارية، وطالبهما المجني عليه، بالابتعاد عن الجراج لدخول السيارة، فقام المتهمان بالتعدي عليه بالضرب وإهانته أمام زوجته وأبنائه، وقاما أحدهما بإصابته بطعنة نافذة بالجانب الأيمن من البطن.

ألقى ضباط مباحث بلبيس برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، ومعاونيه وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي بفرع الجنوب القبض علي المتهمين، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي قضت بالسجن 10 سنوات ل"فارس" وبراءة شقيقه أحمد .