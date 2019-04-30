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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:39 م
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الرئيس الباكستانى يؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية للاستثمار

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:51 م
الرئيس الباكستانى يؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية للاستثمار الرئيس الباكستانى عارف علوى
أ ش أ
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أكد الرئيس الباكستانى عارف علوى التزام حكومة بلاده بتوفير بيئة مواتية للتجارة والاستثمار فى البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات الرئيس الباكستانى جاءت خلال لقائه وفدا من شركة "أيكزون موبل" - وهى شركة أمريكية متعددة الجنسيات - فى مكتبه فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الثلاثاء. 
ودعا الرئيس الباكستانى المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من سياسات الاستثمار الودية من قبل الحكومة الباكستانية، ورحب برغبة الشركة فى الاستثمار فى مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى المسال فى باكستان.
من جانبه، أبلغ رئيس الشركة الرئيس الباكستانى بمشاريع شركته المستقبلية في باكستان.


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