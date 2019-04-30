الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع شركة جوجل الترويج للسياحة بآليات معاصرة "صور"

كتب محمد عبد العظيم

زارت الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية، مقر شركة جوجل وذلك لاستعراض رؤية الوزارة وبحث سبل التعاون مع الشركة للترويج للسياحة المصرية بآليات ترويجية معاصرة وحديثة.





وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "خلال زيارتي لمقر شركة جوجل لاستعراض رؤية وزارة السياحة المصرية، وسبل التعاون المستقبلية مع الشركة للترويج للمقاصد المصرية بآليات ترويجية معاصرة وحديثة تمتزج فيها الصورة بحكاية للمكان لجذب المسافرين".



وزيرة السياحة داخل مقر شركة جوجل



رانيا المشاط وصورة مع شعار موقع يوتيوب



جانب من زيارة رانيا المشاط لشركة جوجل



الدكتورة رانيا المشاط مع مسئولى شركة جوجل

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط قد أكدت فى تصريحات سابقة لها، أن الوزارة تعمل على الترويج للسياحة المصرية فى العديد من المعارض العالمية، حتى يستطيع السائح أن يجمع بين السياحية الثقافية والترفهية و الدينية، وهو ما نحاول اظهاره فى المعارض التى تقام خارج مصر، حيث نظمت العديد من اللقاءات مع شركات التسويق والمدونين فى إطار الترويج للسياحة المصرية .