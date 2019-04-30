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التنمية المحلية: إزالة 2478 حالة تعد على بحيرة المنزلة بمساحة 26 ألف و897 فدان

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:26 ص
التنمية المحلية: إزالة 2478 حالة تعد على بحيرة المنزلة بمساحة 26 ألف و897 فدان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إنه تم إزالة 2478 حالة تعد على بحيرة المنزلة، بإجمالى مساحات تبلغ 26 ألف و897 فدان بالتنسيق مع أجهزة محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الثروة السمكية مشيراً الى أن الدولة لن تسمح بأى تعديات جديدة على البحيرة التي تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصادياً وسياحياً لصالح الشعب المصرى .

وأوضح  شعراوى، فى بيان اليوم، أنه تم إزالة 602 حالة تعد بمحافظة الدقهلية على مساحة4046 فداناً و356 حالة بمحافظة دمياط على مساحة 4882 فداناً و1520 حالة بمحافظة بورسعيد على مساحة 17 ألفاً و966 فداناً مؤكداً الاستمرار في الاهتمام بالبحيرة والقضاء على التلوث بها وتعظيم الاستفادة منها كمصدر طبيعى للاسماك والاهتمام بالمناطق المحيطة بها لتكون مناطق لوجيستية.

وأكد شعراوى، استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات المطلة على البحيرة لإزالة التعديات المطلوبة داخل البحيرة وعلى حرم البحيرة لتنفيذ الطريق الدائرى المطلوب حول البحيرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كفاءة وتطوير البحيرة وإزالة التعديات عليها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مشروع تطوير وتطهير بحيرة المنزلة من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً لأنها من أهم البحيرات الطبيعية وأصلحها لتربية الأسماك مؤكداً أن التعديات التي تم إزالتها ساعدت بشكل كبير في عودة الحياة الطبيعية لها.

 

 
 
 

 


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