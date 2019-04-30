التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية غداً

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس اليابانية للعام الداراسى الجديد 2019/2020، غداً الأربعاء 1مايو 2019، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس اليابانية.

وأكدت الوزارة أن التقدم سيكون إلكترونياً على صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2 إضافة إلى الصف الأول الابتدائى والصف الثانى الابتدائى، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة.

كان قد تم افتتاح 35 مدرسة فى 21 محافظة خلال العام الدراسى 2018/2019، التى تدرس المنهج المصرى الجديد فى النظام التعليمى الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.